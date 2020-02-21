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Ликвидировано преступную группу, которая распространяла опасные анаболики

Ликвидировано преступную группу, которая распространяла опасные анаболики
23:19 Пт, 21 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Совместной следственной группой ликвидировано транснациональную преступную сеть, которая распространяла незаконные анаболические стероиды.

Совместной следственной группой с участием представителей компетентных правоохранительных органов Украины (Офис генпрокурора и СБУ), Франции, Словакии и Польши прекращена деятельность лиц, подозреваемых в незаконном распространении запрещенных и опасных анаболических стероидов.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в ходе совместной операции 18 февраля в Словакии были задержаны 24 человека.

Кроме того, в Польше и Украине найдено несколько тысяч таблеток и ампул анаболиков. Ориентировочный доход этой преступной организации составил примерно 2 млн евро - на такую же сумму наложен арест на активы подозреваемых.

«Согласно собранным материалам транснациональная преступная организация действовала из Словакии, занималась оптовым импортом анаболических стероидов из Китая и других стран Восточной Азии. В Польше препараты перерабатывали в таблетки и инъекции, которые реализовывались странами Европы через веб-сайты, управление которыми осуществлялось из Словакии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние месяцы клиентам было продано не менее 9,3 тонн стероидов, прежде всего во Франции и других странах Европы.

В Офисе генпрокурора сообщили, что поддержка деятельности совместной следственной группы осуществляется Евроюстом, а аналитическую поддержку и информацию об активах преступной сети предоставил Европол.

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Все по теме:

Франция, Польша, Словакия, Анаболики, Офис Генпрокурора, Офис ГПУ.
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