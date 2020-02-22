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ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым по делу о причинении убытков Бердянскому порту

ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым по делу о причинении убытков Бердянскому порту
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Причинение убытков Бердянскому порту: ВАКС избрал меру пресечения подозреваемым.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о причинении 2,5 млн грн убытков Бердянскому филиалу ГП «АМПУ».

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, начальник Бердянского морского порта и бывшему директору коммерческого предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 295 тыс. грн и почти 610 тыс. грн соответственно. Заместителю руководителя филиала и инженеру избран ночной домашний арест.

Кроме того, на подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля (браслет).

Срок действия мер - 60 дней.

Напоминаем, 19 февраля детективы НАБУ сообщили начальнику государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт» о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что причинило государству ущерб на сумму 2,5 млн грн.

Действия начальника порта квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в рамках расследования, детективами задержаны еще три человека, вероятно причастных к совершению преступления, а именно заместителя начальника и инженера государственного предприятия «Бердянский морской торговый порт», а также бывшую руководительницу коммерческой компании.

Установлено, что указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.

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ВАКС, Бердянский порт.
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