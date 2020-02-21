Комитет ВР хочет создать рабочую группу по расследованию атаки боевиков на Донбассе

Новости Украины:В Раде планируют создать рабочую группу по расследованию атаки оккупантов 18 февраля на Донбассе.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки решил создать рабочую группу, которая расследует обстоятельства атаки позиций подразделений Объединенных сил 18 февраля, которую осуществили вооруженные формирования России.

Об этом журналистам сообщил член Комитета по нацбезопасности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заседания комитета 21 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы пригласили генерала Наева (заместитель начальника Генштаба ВСУ, - ред.). Он нам объяснил очень много дополнительных деталей, но некоторые военные спрашивали больше деталей, там есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. И мы решили создать рабочую группу. Те люди, которые хотят войти от комитета, которые имеют доступ к государственной тайне, могут уже в рамках рабочей группы ознакомиться со всеми оперативными деталями, оперативным видео и получить всю доступную информацию", - рассказал Арахамия.

Как отметил политик, в состав рабочей группы, очевидно, будут входить народные депутаты Михаил Забродский (член фракции "Европейская солидарность"), Игорь Герасименко ("Слуга народа") и Роман Костенко ("Голос"), которые имеют опыт боевых действий.

"Каким образом они будут работать? Делаем запрос на Генеральный штаб, договариваемся по времени, когда это может быть. Они (члены рабочей группы - ред.) едут в Генеральный штаб, потому что там есть те серверы, где хранятся оперативные данные, видео непосредственно с места событий, и будут анализировать. А потом... будет доклад на комитете по выводам и результатам работы этой рабочей группы", - отметил Арахамия.

По словам депутата, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке во второй раз собирался для рассмотрения вопроса эскалации на Донбассе из-за того, что после первого заседания комитета по этому вопросу 19 февраля не все члены комитета остались довольны докладом силовиков.

"Последний раз мы пригласили представителя Генерального штаба для того, чтобы он нам подробно доложил о той ситуации, об обстреле, который произошел 18 февраля. Тогда нас не удовлетворили ответы, потому что он ориентировался на служебный рапорт. Там не хватало очень многих деталей, и все члены комитета приняли решение пригласить человека, который непосредственно был на то время в том районе для того, чтобы доложить уже со всеми подробностями. Мы пригласили генерала Наева", - сказал Арахамия.

Напоминаем, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

Оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями вооружения: минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.