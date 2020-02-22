Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

У Абромавичуса будут способствовать расследованиям в деле Укроборонсервиса

У Абромавичуса будут способствовать расследованиям в деле Укроборонсервиса
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В "Укроборонсервисе" обещают содействовать следствию относительно злоупотреблений экс-руководителей.

На предприятии "Укроборонсервис", входящем в Государственный концерн "Укроборонпром", будут способствовать всем расследованиям относительно злоупотреблений экс-руководителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укроборонпрома.

""Укроборонсервис" способствует всем расследованиям злоупотреблений предыдущих руководителей компании. Во время десятичасового обыска руководство и сотрудники компании всесторонне способствовали работе следователей и прокуроров в проведении следственных действий". - говорится в сообщении.

Напоминаем, прокуроры Офиса генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита ГК "Укроборонпром" провели обыск в комплексе зданий госпредприятия "Укроборонсервис".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Укроборонсервис, Айварас Абромавичюс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
02 Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей
03 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
04 "Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
05 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Пристайко выступит на заседании Совета ООН по правам человека
Пристайко выступит на заседании Совета ООН по правам человека
В Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия карнавала
В Рио-де-Жанейро прошла церемония открытия карнавала
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь