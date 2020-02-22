У Абромавичуса будут способствовать расследованиям в деле Укроборонсервиса

Новости Украины:В "Укроборонсервисе" обещают содействовать следствию относительно злоупотреблений экс-руководителей.

На предприятии "Укроборонсервис", входящем в Государственный концерн "Укроборонпром", будут способствовать всем расследованиям относительно злоупотреблений экс-руководителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укроборонпрома.

""Укроборонсервис" способствует всем расследованиям злоупотреблений предыдущих руководителей компании. Во время десятичасового обыска руководство и сотрудники компании всесторонне способствовали работе следователей и прокуроров в проведении следственных действий". - говорится в сообщении.

Напоминаем, прокуроры Офиса генерального прокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита ГК "Укроборонпром" провели обыск в комплексе зданий госпредприятия "Укроборонсервис".