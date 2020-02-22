Дело против РФ: Украина проинформировала ООН о юрисдикции Арбитражного трибунала

Новости Украины:Украина проинформировало генерального секретаря ООН о юрисдикции Арбитражного трибунала в деле Украины против РФ.

Украина проинформировала ООН о юрисдикции Арбитражного трибунала по иску, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции по морскому праву в украинских территориальных водах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом Укринформу сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Постоянное представительство Украины официально проинформировало генерального секретаря ООН о юрисдикции Арбитражного трибунала в деле Украины против Российской Федерации относительно нарушений в рамках Конвенции ООН по морскому праву», - отметил дипломат.

Николенко добавил, что соответствующее письмо Украины будет распространено в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Напоминаем, в пятницу, 21 февраля, Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе.

В сентябре 2016 года Украина подала в суд иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции по морскому праву в украинских территориальных водах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Украина требует прекратить в этих акваториях узурпацию своих суверенных морских прав. Иск касается всех нарушений, которые совершила Россия, - препятствования навигации, кражи полезных ископаемых, незаконного вылова рыбы, строительства Керченского моста и многих других.

В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание Трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создали арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ.

В феврале 2018-го в Постоянную палату третейского суда в Гааге подали меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Со своей стороны Россия подала в Международный трибунал возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины.

10 июня 2019 постоянная палата Третейского суда в Гааге начала слушать иск Украины против России о нарушении права на доступ к собственным территориальным водам вокруг аннексированного Крыма.