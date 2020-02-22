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Аваков о событиях в Новых Санжарах: наказание будет предъявлено еще шестерым

Аваков о событиях в Новых Санжарах: наказание будет предъявлено еще шестерым
05:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Арсен Аваков о событиях в Новых Санжарах: Кто повел себя преступно получит наказание.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители будут просить суд об аресте минимум семи граждан, которые участвовали в беспорядках во время столкновений с полицией в Новых Санжарах Полтавской области из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.

"Вчера задержали много людей, 24 человека сходу задержали. Задержали, потом отпустили, кроме одного, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение. Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев. Он по ст. 208 задержан", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, еще шестеро граждан в ближайшие сутки получат от полиции "подозрения с предложением суду прямого ареста".

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями. Это те, кто бросал камни в этот автобус. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые находятся потенциально под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими, и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем". Еще там были крики, когда кричали в адрес иностранцев, которые с нами приехали. И еще были призывы, и часть из них были пьяными призывами, а часть – трезвыми", - пояснил Аваков.

Глава МВД настаивает на том, чтобы "те, кто повел себя недостойно, повел себя преступно, получили наказание". "Такое наказание будет предъявлено как минимум еще шестерым нашим гражданам. И мы надеемся, что нас полностью поддерживает здесь и прокуратура, а решение примет суд", - отметил он.

Аваков также подчеркнул, что сам дал команду, чтобы у полиции и Нацгвардии в Новых Санжарах не было средств нападения. "Они все были без резиновых палок, ребята были с голыми руками и щитами. Для того чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что "нас тут избили зверски", - указал он.

Министр заявил, что среди протестовавших не было ни одного пострадавшего. "У нас есть ситуация, когда одной женщине стало плохо, и десять пострадавших полицейских. Один из которых, мы думали, что он находится вообще на грани жизни вчера. Слава богу, обошлось", - рассказал он.

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Китай, Эвакуация, Карантин, Арсен Аваков, Новые Санжары.
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