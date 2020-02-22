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Данилов: Без Украины никто не имеет права прикасаться к “черным ящикам”

Данилов: Без Украины никто не имеет права прикасаться к “черным ящикам”
06:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rnbo.gov.ua

Новости Украины:Алексей Данилов: К "черным ящикам" самолета МАУ не прикоснутся без Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверят, что “черные ящики” самолета украинской авиакомпании МАУ, который был сбит иранской ракетой 8 января, без представителей Украины расшифровывать не будут.

“Я могу заверить граждан Украины, что без Украины никто не имеет права прикасаться к “черным ящикам”. Они находятся сегодня на территории Тегерана... никто их не трогает, ни министерство обороны (Ирана - ИФ), ни никто другой”, - сказал Данилов в эфире телеканала ”Интер” вечером в пятницу.

Он также высказал уверенность, что родственники погибших в результате катастрофы получат достойную компенсацию.

"Я не хочу опережать события, но процесс идет, он под контролем и поверьте, и компенсация будет достойная украинцам", - сказал Данилов.

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Иран, Самолет, МАУ, Черные ящики, Алексей Данилов.
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