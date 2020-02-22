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Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией

Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко: Неизменная поддержка США сегодня очень важна.

США оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией и внедрении институциональных реформ, а также подтвердили приверженность мирному урегулированию конфликта на Донбассе, развязанного Россией.

Об этом шла речь в Вашингтоне на встрече заместителя госсекретаря США Стивена Бигуна с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

"Неизменная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве - это вдохновляет", - написал в Twitter Пристайко.

"Заместитель госсекретаря Бигун и министр иностранных дел Пристайко обсудили обоюдное стремление к мирному урегулированию ситуации, связанной с российской агрессией в Украине", - сообщает о встрече Госдепартамент США.

В ведомстве подчеркнули, что американская сторона поздравляет действующее правительство Украины с прогрессом в борьбе против коррупции, а также с продвижением институциональных реформ.

"Стороны также обсудили возможности дальнейшей интеграции с евроатлантическим сообществом в военной, инвестиционной и торговой сферах", - подчеркнули в Госдепе.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко находится с визитом в США. Накануне он открыл дебаты Генассамблеи ООН, посвященные ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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Украина, США, МИД, Вадим Пристайко.
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