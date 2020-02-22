Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 февраля.

Прохор Весновей

23 февраля Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника, почитаемого в лике преподобных. Святой вел аскетический образ жизни. Он не ел обычного хлеба, а собирал лебеду, которую собственноручно перетирал в муку, из нее делал хлеб. Он не употреблял овощей и не пил ничего, кроме простой воды.

Во время жизни преподобного на Руси начался голод. Прохор делал еще больше хлеба и раздавал его голодающим. Люди пытались самостоятельно делать хлеб из лебеды, но он получался у них горьким и несъедобным, в отличие от того, которым их угощал монах. Его хлеб был вкусным и сладким, будто в него добавили меда, но только в том случае, если его брали с благословения. Если же человек пытался украсть хлеб, то он становился черным и горьким, есть его было невозможно. Благодаря этому чуду монах и прославился.

В результате междоусобных войн в Киеве не стало карпатской соли. Видя страдания местных жителей, Прохор со всех келий собрал пепел и превратил его в соль, которую он раздавал людям. Чем больше святой ее отдавал, тем больше ее становилось. Торговцы, продававшие соль, пришли к князю Святополку и пожаловались ему на монаха, из-за которого торговля у них совсем не шла. Тогда князь решил выкрасть соль. Каково же было его удивление, когда открыв мешки, он увидел вместо соли пепел. Святополк три дня продержал его у себя, после чего высыпал. Тогда пепел опять превратился в соль. Князь, став свидетелем чуда, устыдился и отправился в Печерский монастырь. Он примирился с игуменом, а его вера укрепилась.