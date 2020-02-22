Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля

Прохор Весновей
23 февраля Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника, почитаемого в лике преподобных. Святой вел аскетический образ жизни. Он не ел обычного хлеба, а собирал лебеду, которую собственноручно перетирал в муку, из нее делал хлеб. Он не употреблял овощей и не пил ничего, кроме простой воды.
Во время жизни преподобного на Руси начался голод. Прохор делал еще больше хлеба и раздавал его голодающим. Люди пытались самостоятельно делать хлеб из лебеды, но он получался у них горьким и несъедобным, в отличие от того, которым их угощал монах. Его хлеб был вкусным и сладким, будто в него добавили меда, но только в том случае, если его брали с благословения. Если же человек пытался украсть хлеб, то он становился черным и горьким, есть его было невозможно. Благодаря этому чуду монах и прославился.
В результате междоусобных войн в Киеве не стало карпатской соли. Видя страдания местных жителей, Прохор со всех келий собрал пепел и превратил его в соль, которую он раздавал людям. Чем больше святой ее отдавал, тем больше ее становилось. Торговцы, продававшие соль, пришли к князю Святополку и пожаловались ему на монаха, из-за которого торговля у них совсем не шла. Тогда князь решил выкрасть соль. Каково же было его удивление, когда открыв мешки, он увидел вместо соли пепел. Святополк три дня продержал его у себя, после чего высыпал. Тогда пепел опять превратился в соль. Князь, став свидетелем чуда, устыдился и отправился в Печерский монастырь. Он примирился с игуменом, а его вера укрепилась.
День сражений подушками
Веселый развлекательный праздник отмечается ежегодно 23 февраля и называется он День сражений подушками. Кто из нас использовал в детстве подушку не по прямому назначению? Наверное, каждый! А давно вы дрались подушками? Обычно подушки лежат на кроватях, диванах и креслах, вальяжно раскинув пухлое тельце, и служат опорой для головы или локтя. Еще их подкладывают под спину. Часто подушками украшают интерьер - тогда их всовывают в чехлы.
Какой интерес лежать так вечно, без движения, ради чужого удобства? И как же радуется подушка, когда представляется случай активно подвигаться и потратить накопившуюся энергию на веселые подушечные сражения. А уж если в бою подушка потеряет пару перышек, то нет предела ее гордости и счастью. Так что смело деритесь подушками, доставляя радость всем участникам этого процесса. Только важно не забывать про чувство меры. Запомните, одно-два перышка - норма, облако перьев - грубая работа, отсутствие самоконтроля и дилетантизм.
Говорят, у мужчин тоже бывают критические дни. В эти самые дни мучительно хочется ввязаться в какую нибудь драку, самоутвердиться. Дилетанты используют для этого водку, в качестве предлога, профессионалы - берут в руки автомат. Первое - вредно для здоровья, второе - опасно для жизни. А вот постигшие всю мудрость этого мира философы - дерутся подушками. Только никому об этом не говорят, чтобы не терять престиж.
Мы предлагаем вам уподобиться им, ибо, если уж человека назвали философом - он знает, что делает. Берете подушку, хватаете ее за уголок - и в бой! Перья - они для того, чтобы летать, а не чтобы лежать под чьей-то там головой. Дайте им такой шанс, и все перья вашей подушки будут вам благодарны. А это дорогого стоит.
Международный день собачьего печенья
Никто точно не знает происхождение этого отвратительного праздника, но мы все знаем, что собаки любят эти угощения. Созданный в середине 19-го века американцем Джеймсом Спраттом пирог в виде торта, состоящий из мяса, зерна и овощей, со временем эволюционировал, но по-прежнему остается любимой наградой для собак.
Этот день создан для того, чтобы побаловать своего пса, потому что он этого заслуживает.
Итак, давайте поднимем выпечку к Международному дню признания печенья собак 23 февраля и нашим друзьям, которые их любят.