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Ситуация на Донбассе: В ООС заявили о новых обстрелах

Ситуация на Донбассе: В ООС заявили о новых обстрелах
14:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:На Донбассе боевики три раза обстреляли украинские позиции.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано уже три вражеских обстрела, боевых потерь со стороны украинских сил вследствие обстрелов противника нет. Об этом сообщил во время брифинга в субботу представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, враг трижды нарушил режим прекращения огня на донецком направлении", - сообщил представитель МОУ.

По его данным, грубо нарушая минские договоренности, враг выпустил 9 мин 120 калибра по украинским позициям неподалеку Новомихайловки, а со станкового противотанкового гранатомета совершил 3 выстрела по украинским защитникам вблизи Марьинки. 

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Также, утром, в течение 40 минут, со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, оккупационные войска обстреляли украинские позиции неподалеку Красногоровки, добавил он.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - отметил представитель Минобороны. 

Он также сообщил, что 21 февраля в результате обстрелов противника ранение получил 1 украинский военный. Он был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь.

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Украина, Донбасс, МОУ, Нацполиция, ООС.
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