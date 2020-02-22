Скалецкая об обстановке в санатории: У нас все хорошо

Новости Украины:Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории в поселке Новые Санжары.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала про обстановку в санатории Национальной гвардии Украины в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда ранее она поселилась, чтобы показать свою солидарность с эвакуированными из Уханя (Китай) гражданами.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из министерства здравоохранения все время на связи. Сегодня за день было несколько совещаний по скайпу", - написала Скалецкая в Фейсбуке.

Также она отметила важность объективного и непредвзятого информирования общества через СМИ.

Напоминаем, в четверг Скалецкая прибыла в пгт Новые Санжары в Полтавской области и заявила, что проведет две недели в одном помещении с размещенными там украинцами и иностранцами, эвакуированными из г.Ухань (Китай). Она пробыла в медцентре до ночи, решая организационные вопросы, однако затем покинула его.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев. Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.