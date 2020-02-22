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Смерть предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство

Смерть предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство
22:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Смерть экс-руководителя телеканала "Интер" расследуется как умышленное убийство.

Смерть бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД в Киевской области расследуется как умышленное убийство.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, переквалификация уголовного производства с самоубийства на умышленное убийство произошла по согласованию с прокуратурой.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия проводятся первоочередные следственные действия, в том числе назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

«В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», - сказано в сообщении.

Напоминаем, по данным полиции, 21 февраля в селе Чайки Киевской области покончил с собой 56-летний житель столицы.

На спецлинию «102» позвонила жительница села Чайки и сообщила, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, приехавший в гости из Киева. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет, патроны и гильза.

По предварительным данным правоохранителей, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой «Самоубийство».

В то же время, по данным некоторых СМИ, погибшим является бывший руководитель телеканала «Интер», предприниматель Старицкий, самоубийство он совершил в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары.

Позже в коммуникационном холдинге Atlantic Group подтвердили информацию о гибели бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора предприятия Старицкого.

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МИД, Полиция, Сергей Старицкий.
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