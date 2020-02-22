Семена: Вопрос конфликта на Донбассе без учета ситуации в Крыму решать нельзя

Новости Украины:Николай Семена: Решать проблему войны в Донбассе без учета ситуации в Крыму нельзя.

Война России против Украины началась с Крыма, и поэтому вопрос по урегулированию конфликта на Донбассе без учета ситуации в Крыму решать нельзя.

Такое мнение в ходе дискуссии в рамках акции "Соль Крыма. День солидарности с непокоренным Крымом" выразил крымский журналист Николай Семена, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все началось с Крыма. Война на Донбассе не была каким-то самостоятельным актом ... Решать проблему войны в Донбассе без участия и без учета ситуации в Крыму нельзя", - подчеркнул Семена.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Россия сама из Крыма не уйдет.

"Понятно, что враг сам Крым не оставит", - сказал Семена.

В этой связи он высказался за разработку мировым сообществом программы деоккупации Крыма. "Если будет чрезвычайное мировое давление, то это очень ускорит процесс освобождения Крыма", - отметил Семена, добавив, что "все еще впереди".