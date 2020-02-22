Рада: Через несколько лет мы достигнем 80% покрытия 4G по населению

Новости Украины:Александр Федиенко: Через 2-3 года мы достигнем 80% покрытия 4G по населению.

В Украине стандарт четвертого поколения мобильной радиосвязи - 4G для 80% населения будет доступен через 2-3 года.

Об этом во время выездного заседания Комитета цифровой трансформации Верховной Рады, которое состоялось в Запорожье, сказал заместитель председателя комитета Александр Федиенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«По моим подсчетам, через 2-3 года, когда мы достигнем 80% покрытия 4G по населению, акцентирую внимание на том, что речь идет о покрытии по населению, а не по территории. Но 4G не сможет работать по всей Украине, пока мы не примем законопроект «О доступе к инфраструктуре» (законопроект №2042). Отмечу, что он никоим образом не нарушает прав граждан. Что же касается 5G, то введение станет возможным, когда покрытие 4G будет 98%. Надеюсь лет через 10 оно появится в нашей стране в полном формате, тестово технология уже существует », - сказал Федиенко.

Он также отметил, что законопроект №2042 был отправлен на повторное второе чтение. Собрать предложения должны в течение 14 дней, но их не последовало.

Также Федиенко заметил, что по дороге в Запорожье мобильная связь не только 4G, а низших стандартов отсутствовала.

"Когда ехал из Днипра в Запорожье, то 4G не было вообще и 3G тоже. Хотя, видел инфраструктурные объекты, на которых можно расположить элементы цифровой инфраструктуры, чтобы эти сервисы заработали», - говорит Федиенко.

По его словам, мобильные операторы не будут этого делать до тех пор, пока не поймут, что они защищены.

Напоминаем, законопроект № 2042 о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики призван создать благоприятные условия операторам электронных коммуникационных услуг для размещения технических средств электронных коммуникаций и предоставления услуг потребителям, как физическим, так и юридическим лицам.

Для этого предлагается расширить сферу действия принятого в 2017 году закона "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей" на отношения с управлением многоквартирным домом, в том числе объединения совладельцев многоквартирного дома, и установить требования по регулированию механизма доступа к объектам.