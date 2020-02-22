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Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет

Доктор Комаровский посетил Новые Санжары: Вопросов куча, ответов нет
22:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: znaj.ua

Новости Украины:Евгений Комаровский побывал в Новых Санжарах.

Известный педиатр Евгений Комаровский сегодня посетил Новые Санжары Полтавской области и рассказал местным жителям о коронавирусе, путях его распространения и режиме обсервации.

По словам Комаровского, его позвали сами жители Новых Санжар, попросив разобраться в ситуации, которую сам он назвал "позорищем".

"По просьбе местных жителей побывал в Новых Санжарах. Небольшой отчёт по горячим следам. Вопреки утверждениям некоторых СМИ обращаю внимание, в Новые Санжары меня никто не посылал. К счастью, я имею возможность самостоятельно определять, куда мне ездить", написал педиатр.

Евгений Комаровский обвинил чиновников в бездействии и неумении объяснить людям происходящее.

"Вопросов куча, ответов нет", - сказал доктор Комаровский.

Напоминаем, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» в Полтавской области.

В пресс-центре Нацгвардии заверили, что на территории медицинского центра «Новые Санжары» обеспечены все условия санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. В частности, эвакуированных граждан разместили в отдельном здании с ограниченным доступом.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированы. Подчеркивается, что медицинские работники имеют все средства индивидуальной защиты. Охрану осуществляют военнослужащие Нацгвардии.

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Карантин, Евгений Комаровский, Новые Санжары.
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