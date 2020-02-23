Скалецкая: Люди не прислушиваются к информации Минздрава о коронавирусе

Новости Украины:Зоряна Скалецкая считает, что люди к информации о коронавирусе не прислушались.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что ее ведомство проводило достаточно много информационных мероприятий по ситуации с коронавирусом и эвакуации из китайского Ухань, но люди к этой информации не прислушались.

Об этом она сказала в субботу, 22 февраля, в интервью DW.

“Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как мы будем осуществлять эвакуацию: мы делали довольно много брифингов, и всегда можно сказать, что было мало, — отметила Скалецкая. — Меня удивляло, почему в СМИ не расходилась эта информация. То есть, никому не было интересно превентивно информировать население”.

Скалецкая также заверила, что министерство здравоохранения в информационных мероприятиях отмечало употреблении всех необходимых шагов для обеспечения безопасности при эвакуации. Однако, по ее словам, люди в Новых Санжарах транслировали другие сообщения “которые неизвестно кем передавались”.

Министр указала также на информацию правоохранителей, что в акции протеста в Новых Санжарах участвовало много агрессивно настроенных людей, которых местные жители не знали в лицо.

Говоря о состоянии здоровья тех, кто сейчас находится в карантине в Новых Санжарах, Скалецкая сообщила, что в субботу температура во всех, в том числе у нее, — в пределах нормы. Жалоб, связанных с симптоматикой коронавируса, у людей тоже нет.

Напомним, после протестов против эвакуации в Тернопольской и Львовской областях украинские власти привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, которые 20 февраля прибыли в Украину из Китая, в медицинский центр Нацгвардии Украины “Новые Санжары” в Полтавской области. Это привело к протестам местных жителей и стычкам с правоохранителями. Также протестующие пытались помешать проезду колонны с эвакуированными. В результате полиция задержала 24 человек, однако впоследствии 23 из них отпустили.

На фоне этой ситуации руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в карантине вместе с эвакуированными украинцами и иностранцами.