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Журналист: У Скалецкой в санатории те же условия, что и у всех остальных
05:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Зоряна Скалецкая находится в таких же условиях, что и эвакуированные.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила пройти обсервацию вместе с эвакуированными из Китая, находится в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары" в таких же условиях, что и они.

Об этом сообщил в Facebook журналист телеканала "Украина" Александр Махов, который сопровождал спасательную операцию и также находится в обсервации.

"Министер здравоохранения Зоряна Скалецкая на санбазе Нацгвардии вместе с эвакуированными из Китая в одном здании. Уверяю — условия такие же, как и у всех остальных. Ест то же, что и мы все", - написал он.

По словам Махова, глава Минздрава, находясь в медцентре, уже провела дистанционно занятия для студентов и селекторное совещание, а вечером у нее запланирована встреча с эвакуированными.

Напоминаем, 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля их на автобусах перевезли в Новые Санжары на Полтавщине, где они будут находиться на обсервации в медицинском центре Нацгвардии.

Жители поселка Новые Санжары и близлежащих населенных пунктов с ночи перекрывали дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Между протестующими и полицией произошли столкновения.

Новые Санжары в тот день посетили министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Сергей Яровой, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко, Премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными.

Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.

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Карантин, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары.
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