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23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

23 февраля - приметы и обряды в День Прохора

23 февраля - приметы и обряды в День Прохора
08:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:23 февраля Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря – Прохора Лебедника.

Народный праздник "Прохор Весновей" отмечается 23 февраля (по старому стилю – 10 февраля). В этот день православная церковь почитает память Харалампия Магнезийского; преподобного Прохора, отца Печерского; Анны Новгородской. Другие названия праздника: "День Прохора", "Прохоров день", "Харлампий", "Валентина".

Харалампий Магнезийский — святой епископ, священномученик. Работал епископом в Магнезии, области в Малой Азии, римской провинции, носившей то же название. Его имя Χαράλαμπος по-гречески означает "озарённый радостью". Он жил во времена правления Септимия Севера, когда проконсулом Магнезии был Лукиан. За веру в Христа был приговорен к смерти. Считается, что на момент мученичества святой Харалампий был 113 лет от роду.

Преподобный Прохор — древнерусский православный святой, монах Печерского монастыря. Вёл аскетичный образ жизни, ел не обычный хлеб, а собирал лебеду и, перетирая её своими руками в муку, делал из этого хлеб и им питался. В летнее время он заготовлял себе хлеб на весь год. Прохор не ел ничего, кроме просфоры, и не пил ничего, кроме воды, за это и был прозван "лебедником". Скончался преподобный в 1107 году и был погребен в Ближних пещерах.

Княгиня Анна Новгородская была супругой великого князя Ярослава Мудрого, матерью великого князя Киевского Мстислава. Ее дочери стали королевами западноевропейских государств. Всех своих детей святая воспитала в истинной вере Христовой, дав им прекрасное образование и научив трудолюбию. Под конец жизни княгиня ушла в монастырь и окончила свою жизнь простой монахиней.

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: "До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?" (память святого Власа отмечается на следующий день).

Приметы 23 февраля

Если 23 февраля начать лечить хроническое заболевание, то есть большой шанс избавиться от него навсегда.

Если в этот день человек умер не своей смертью (например, утонул, неудачно упал или заблудился в лесу), то люди верили, что это проказничает нечистая сила. По народным поверьям, погибший человек совершил в своей жизни какой-то страшный грех, потому что праведника ни водяной, ни леший не могут тронуть.

Знаменательные события в истории: 23 февраля 2020 года

На Прохора старались не есть раков, рыбу и другие морепродукты. Считалось, что можно заболеть онкологическим заболеванием.

Мужчинам в этот день лучше отказаться от физической работы, потому что ничего получаться не будет.

Любимому нельзя дарить на 23 февраля носки и часы, в противном случае вы скоро расстанетесь.

Дело, начатое в этот день, удачно завершится.

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Традиции, Приметы, 23 февраля, Прохор Весновей.
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