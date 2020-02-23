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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:23 февраля 2020 года День ангела отмечают люди, которые носят имя "Анна".

Анна обычно покладиста и мила, однако имеет внутренний стержень. Так что залезть к ней на шею и свесить ножки не получится — Аня добра и отзывчива до поры до времени, а точнее пока ее добротой не станут злоупотреблять.

Имеет отличное чувство юмора, всегда готова посмеяться над собой, но в обиду себя не даст. С годами становится мудрее, обладает хорошей интуицией, поэтому с легкостью отличает хороших людей от плохих. Дружелюбна, однако не всегда легко знакомится и подпускает к себе людей. Рядом с ней только самые близкие, и лишь они знают ее настоящую.

Обладает привлекательной внешностью, поэтому возле нее всегда много поклонников. Но с выбором Аня не спешит — с кем-попало строить отношения она не будет, для начала проведет проверку на прочность. В отношениях обычно сдержанная, чуть строгая, и только самые любящие смогут разбудить в Анне безграничную нежность.

Бывает слишком упряма, однако когда это касается ее целей, это только на руку — она достигнет желаемого, чего бы ей это не стоило. Чересчур требовательна к себе и остальным. Иногда любит сплетничать и давать непрошеные советы.

Внутренне Анна бескомпромиссна и правдолюбива, а с внешней стороны – это настоящий сорванец. Во взгляде Анны читается страстность. С годами женщина становится мудра, словно обладает некими тайными знаниями.

Анна интроверт. Она редко поддается чужому влиянию. Памяти Анны может позавидовать каждый. По складу мышления девушка – аналитик. Она не пропускает даже незначительных событий, а благодаря привлекательности и обаянию легко склоняет людей на свою сторону.

Поздравления

Будь счастлива, прекрасная Анюта,

Улыбка на устах пусть расцветет,

Пускай же тебе каждая минута

Сегодня много солнца принесет!

Желаю добрых слов и позитива,

Гармонии, уюта, вдохновения!

Всегда будь удивительно красива,

И помни, ты достойна восхищения!

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

Поздравляю, Анечка. Желаю тебе, милая, всегда любить и с каждым днём расцветать с новой силой, обаянием. Пусть невзгоды тебя не касаются, Аня, пусть твоё сердце и твоя душа утопают в океане счастья и любви. Здоровья тебе, Анют, успехов и ежедневного везения.

 Анну поздравлять спешу,

Пожелания пишу:

Чтоб была ты терпеливой,

Самой важной и счастливой!

Чтоб мечты все оживали,

А все беды отступали.

Чтоб любимою была!

С твоим праздником тебя!

Поздравляем тебя, Анна!

Будь красива и желанна,

Будь нежна и будь юна

Расцветай, словно весна!

Солнцу в небе улыбнись,

К звездной красоте стремись,

Пусть счастливые ветра

Счастье принесут с утра!

Анечка, прими мои поздравления. Желаю бодрой быть и смелой, непредсказуемой и загадочной, целеустремлённой и настойчивой, удивительной и потрясающей, постоянно счастливой и всегда любимой. Будь благородной Анной для окружающих и милой Анечкой для близких людей.

Будь всегда счастливой, Анна,

Ты сияй, как солнца лучик,

Нет тебя добрей и краше,

Становись ты только лучше,

Поздравления скорее

Принимай и улыбайся,

Слез пускай в глазах не будет,

Никогда ты не сдавайся!

Милая Анюта, от чистого сердца поздравляю тебя и пожелать хочу чудесной погоды и радостного настроения, великих возможностей и больших достижений в жизни, отменного здоровья и бравой удачи, неугасаемого счастья жизни и верной любви.

Прекрасная девушка Анна

Таинственна и многогранна.

И может любить без оглядки...

Пусть жизнь твоя будет в порядке!

Пусть солнце на небе сияет,

Желания судьба исполняет.

Здоровье ничем не тревожит.

Пусть счастье любовь приумножит!

Милая Анна, великолепная Анечка, я поздравляю тебя и хочу пожелать никогда не сдаваться, всегда уверенно идти вперёд, постоянно верить в себя и свои мечты, как можно чаще взлетать к облакам счастья и блаженства, как можно реже грустить и каждый свой день превращать в чудесный праздник.

Милая Анна, сегодня — Ваш праздник,

Я Вас поздравляю, желаю добра.

Будьте всегда Вы красивы, успешны,

Жизнь Ваша пусть будет полна лишь тепла.

Пусть Вас на работе всегда уважают,

Родные пусть ценят и дарят любовь.

Достойны вы в мире всех комплиментов,

Пусть счастьем наполнится жизнь Ваша вновь.

Анна, Анночка, Анюта, с праздником тебя.

Милая, хорошая девочка моя.

Пусть лишь только радости жизнь тебе несет,

И от всех печалей пусть Бог тебя спасет.

Дарим от души тебе этот поздравок:

Пусть светлее станет твой родной мирок.

Милая Аннушка, я тебя сердечно поздравляю и пожелать от души хочу великолепия души и счастья в сердце, доброй удачи на пути и успеха в делах, светлой надежды на лучшее и блестящих перспектив, обворожительной красоты и замечательного настроения.

 

В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожелания счастья,

Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Пусть успех в работе

Будет у тебя,

Всё, что ты желала,

Сбудется сполна.

Мир пусть интересен

Будет для тебя,

Милая улыбка

Светится всегда!

Анна — значит "благодать".

Как приятно поздравлять

Ту, которая вам дать

Хочет больше, а не взять.

В день светлейших именин

Ане дать совет хотим:

Чаще думай о себе,

А не о чужой судьбе.

Всем помочь ты вряд ли сможешь,

А свою судьбу не сложишь.

Легче к жизни относись,

Свету Божьему дивись.

Будь счастливой и любимой,

Вечно Ангелом хранимой!

Поздравляю с Днем Анны! Пусть светлое имя матери Пресвятой Богородицы станет твоей защитой и жизненным оберегом. Пусть хранит тебя, дарует надежду, чистоту помыслов, силу искренней веры, мир и душевное спокойствие.

У Вас сегодня праздник – именины!

Поздравить с этим, Анна, Вас хочу!

С отвагой и с любовью Вы едины,

Для Вас у Бога счастья попрошу!

И никогда не трогает пусть вьюга,

Пусть будет в сердце теплоты лишь свет!

Вы верности надежная подруга,

Всегда дадите правильный совет!

Анна, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравляю с Днем Анны. В этот чистый и светлый праздник, в день великого события и доброго начала хочу пожелать, чтобы жизнь шла в направлении счастья и блага, чтобы каждое деяние имело верный смысл и успешный венец, чтобы Господь в трудную минуту мог послать свою помощь, чтобы искренность и яркий свет души всегда помогали выбирать праведный путь.

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