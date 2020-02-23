Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 24 февраля.

Встреча Масленицы

Примерно за 50 дней до Пасхи на Руси начинали отмечать Масленицу, понедельник — встреча этого веселого праздника. Он открывал неделю народных гуляний, посвященных проводам зимы и знаменующих приход долгожданной весны.

Масленица — это языческий праздник, который имел глубокое значение для славян. Его истоки восходят к культу Солнца — главного божества в славянской мифологии. Масленница олицетворяла холодную зиму, с которой наши предки стремились проститься как можно быстрее. Во время ее проводов крестьяне просили у богов благоприятной погоды и хорошего урожая. А для того чтобы расположить к себе небесное светило, пекли блины. Они были своеобразным жертвоприношением богам, напоминая по форме и цвету солнце.

Церковь пыталась искоренить языческие традиции из сознания людей, но обычаи предков оказались сильнее. Поэтому священнослужителям пришлось смириться. Прощание с Масленицей проходит ежегодно в конце февраля накануне Великого поста. В православии дни празднования проводов зимы стали называться сырными.

Сегодня масленичная неделя превратилась в веселые народные гуляния, лишенные религиозного или мистического смысла. Но раньше праздновать окончание зимы было принято строго по заведенному порядку. Каждый день даже имел свое название.

Как правильно встречать Масленицу?

Традиции праздновать масленичную неделю сохранились сегодня, но утратили свой сакральный смысл. Строгое соблюдение обрядов встречи весны и проводов зимы сохранилось только в небольших, отдаленных от крупных городов деревнях.

Первый день Масленицы уже не имеет того четкого распорядка, который существовал в старину. Неизменными остаются только блины, которые пекут в каждом доме, а также предлагают в торговых палатках всем желающим, принимающим участие в народных гуляниях на площадях и в парках мегаполисов.

В 1-й день по-прежнему делают куклу из подручного материала, наряжают ее в старую женскую одежду, сажают на длинный кол и устанавливают там, где проходят народные гуляния. Всю неделю чучело находится на одном месте, его не возят от дома к дому, как раньше, а просто сжигают в последний день Масленицы, прощаясь с зимой.

В некоторых населенных пунктах еще сохранился обычай ходить ряжеными по домам, петь масленичные песни и получать взамен монетки и сладости. Но в больших городах эта традиция практически исчезла.

Во многих семьях Масленицу вообще не встречают, а начинают печь блины и угощать друзей и знакомых ближе к концу праздничной недели. Повсеместно широкие масленичные гуляния проводятся только в Прощеное воскресенье — последний день перед Великим постом.

День Власия

24 февраля Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. Проживал он в III веке в городе Севастии. С юности отличался благочестием, врачевал людей.

Власий по просьбе местных жителей был поставлен епископом. Во время великого гонения, организованного императором Диоклетианом, святой утешал христиан, посещал в темницах мучеников.

Однажды местный правитель Агрикола потребовал собрать диких животных для истязания христиан. Ловчие, занимающиеся поимкой живности, заметили скопление разных зверей возле одной пещеры. Слуги Агрикола подошли ближе и увидели, что животные ждут благословения от Власия, который исцелял их от разных болезней.

Слуги вернулись к правителю и сообщили об увиденном. Тогда тот приказал привести Власия к нему. Святой с радостью вышел и направился в Севастию. По дороге он молился Богу и совершал чудеса. Он спас мальчика, подавившегося рыбной костью, вернул женщине поросёнка, которого унесли в лес волки.

В Севастии Власий подвергся жестоким пыткам. Местный правитель всячески пытался сломать его веру, обратив в язычество. Но святой был верен Христу. Около 316 года Власий принял мученическую смерть.