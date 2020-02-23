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Осужденные братья Абдуллаевы до сих пор находятся в СИЗО Уфы

Осужденные братья Абдуллаевы до сих пор находятся в СИЗО Уфы
22:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Крымские татары братья Узеир и Теймур Абдуллаевы до сих пор находятся в СИЗО Уфы.

Осужденные по «делу Хизб ут-Тахрир» крымские татары братья Узеир и Теймур Абдуллаевы до сих пор находятся в СИЗО №1 УФСИН (управление Федеральной службы исполнения наказаний) РФ по Республике Башкортостан в городе Уфе.

Об этом «Крымской правозащитной группе» сообщила мать Узеира и Теймура Диляра Абдуллаева.

«Вчера узнала что мои сыновья ещё в Уфе СИЗО -1. У них ничего нет, они голодные. Попыталась через интернет найти магазин и сделала заказ, но когда им доставят еду, неизвестно, а их каждый день могут этапировать», - рассказала она.

Женщина пояснила, что ее сыновья не могут в силу религиозных убеждений есть ту еду, которую дают в следственном изоляторе.

Ранее Диляра Абдуллаева сообщала, что ее сыновей Теймура и Узеира 10 февраля ночью отправили из СИЗО-2 г. Таганрога (РФ) по этапу в неизвестном направлении.

 Верховный суд России 24 декабря 2019 года изменил приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев. Таким образом, Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения,Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии. Также для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

12 октября 2016 в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Исмаилова - к 14 годам, Салединова и Джемаденова - к 12 годам.

24 декабря 2019 года Верховный суд РФ смягчил приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5.

13 февраля мать братьев Абдуллаевых сообщила, что 10 февраля их этапировали из СИЗО, расположенного в Таганроге Ростовской области, однако работники следственного изолятора не сообщили, куда отвезут политзаключенных.

14 февраля на запрос уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой ее российская коллега Татьяна Москалькова отказалась сообщать о конечной точке их этапирования, заявив, что после того, как Абдуллаевы прибудут туда, они сами смогут сообщить об этом родственникам.

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Крымские татары, Уфа, Братья Абдуллаевы.
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