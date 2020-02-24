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Радио "Киев FM" полностью отказалось от русскоязычных песен

Радио "Киев FM" полностью отказалось от русскоязычных песен
00:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Радиостанция "Киев FM" отказалась от русскоязычных песен.

Радиостанция "Киев FM" недавно полностью отказалась от русскоязычных песен в пользу украиноязычных.

Об этом сообщает 5 канал.

"В прошлом году по подсчетам Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания больше украиноязычных песен звучало в эфирах: "Страны FM", Радио Проминь и Радио "Культура" - показатель украиноязычного контента у них девяносто - сто процентов, у остальных - меньше половины. Теперь еще одна радиостанция полностью отказалась от русских песен. Это - Киев FM", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что радиостанция запустила несколько проектов, где малоизвестные артисты могут ознакомить слушателей со своим творчеством. Для того, чтобы попасть в эфир, достаточно написать на радио в социальных сетях и отправить песни.

На Киев FM рассказывают, что после такого шага рейтинги радиостанции выросли.

"Недавно Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал результаты мониторинга: в эфире общенациональных радиостанций каждая вторая песня - украинская. Кроме того, девяносто процентов ведущих национальных радиостанций ведут эфир на украинском языке. Хотя закон требует, чтобы этот показатель составлял чуть более половины эфирного времени", - добавили в сообщении.

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Радио, Киев FM.
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