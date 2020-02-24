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Гончарук: Эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо

Гончарук: Эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо
00:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Алексей Гончарук: О состоянии здоровья эвакуированных из Китая мне сообщают каждый день.

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, а работа всех служб скоординирована.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации — удовлетворительные. Некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - сообщил глава правительства.

По его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Ежедневно мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации относительно опыта различных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты совместно с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования. К тому же, мы обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - рассказал он.

Гончарук добавил, что каждая область нашей страны готова к вероятному развитию событий в случае, если у кого-то из наших граждан обнаружат симптомы коронавируса.

"Есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены больницы, которые готовы принять людей", - подчеркнул Премьер.

По состоянию на 23 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 462 - летальных. Выздоровел уже 23 232 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Карантин, Коронавирус, Алексей Гончарук, Новые Санжары.
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