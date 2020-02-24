Канадский депутат: Украина — независимая страна

Новости Украины:Канадский депутат: Мы убеждены, что Россия должна убраться с Украины.

Консервативная партия Канады, как и само правительство страны, будет делать все для того, чтобы Россия убралась из Украины.

Об этом заявил в комментарии собственному корреспонденту Укринформа член Палаты общин Канады от Консервативной партии Канады Керри Диотт (Kerry Diotte) на полях зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

"Мы в Канаде глубоко убеждены, что Россия должна убраться с Украины. Украина — независимая страна. И будем делать все, что можем, для того, чтобы это произошло. На этом пути много препятствий. Но наше сильное убеждение — моё личное, моей Консервативной партии, но также, убежден, правительства Канады", - заявил Диотт.

Депутат также подчеркнул, что внимательно следит за событиями, связанными с российской агрессией против Украины.

Напоминаем, ранее диаспора призвала Канаду усилить военную помощь Украине в ответ на эскалацию Россией насилия на Донбассе.