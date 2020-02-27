В Вене сообщили, что РФ начала аннексию Крыма еще при Януковиче

Новости Украины:Россия начала операцию по аннексии Крыма еще когда Янукович был президентом.

Россия начала военную операцию, направленную на аннексию Крыма, 20 февраля – еще в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович и не было очевидным его устранения от власти.

Внимание на этот факт обратили участники мероприятия, организованного союзом ОО "Unlimited Democracy" в Дипломатической академии Вены на тему "Будапештский меморандум: 25 лет с момента отказа от ядерного оружия", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На медали, которую получили российские солдаты за аннексию Крыма содержится дата "20 февраля". И особенность этой даты в том, что 20 февраля 2014 года президентом Украины был еще Виктор Янукович. И 20, 21 и 22 февраля ситуация в Киеве менялась ежечасно. 20 февраля еще не было ясно, что Янукович оставит Киев 21 февраля, и что Парламент сместит его с поста президента 22 февраля. Поэтому Россия начала операцию по аннексии Крыма еще когда Янукович был президентом, не зная, что собственно произойдет" – заявил один из спикеров мероприятия, старший научный сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений (Прага) Андреас Умланд.

Тем самым, он прокомментировал ремарку по этому поводу и продемонстрированные соответствующие фотографии медалей со стороны заместителя Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовського, который модерировал мероприятие.

Умланд отметил, что он внимательно следил за событиями, которые развивались тогда в Киеве и не был уверен 20 февраля, что Янукович покинет администрацию президента двумя днями позже, и что он вообще оставит страну".

"Все это еще было неясно. Ситуация была очень переменчивой. Но, со всем тем, в медали, которую российские солдаты получили за аннексию Крыма, стоит "20 февраля", - отметил он, напоминая о печальной 6-й годовщине незаконной аннексии Россией Крыма.

Как ранее сообщало агентство, пограничники усилили меры безопасности на админгранице со временно оккупированной АРК.