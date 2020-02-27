Скачать
Четверг, 27.02.2020
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
Бенфика 3:3 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж

В Вене сообщили, что РФ начала аннексию Крыма еще при Януковиче

В Вене сообщили, что РФ начала аннексию Крыма еще при Януковиче
23:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Россия начала операцию по аннексии Крыма еще когда Янукович был президентом.

Россия начала военную операцию, направленную на аннексию Крыма, 20 февраля – еще в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович и не было очевидным его устранения от власти.

Внимание на этот факт обратили участники мероприятия, организованного союзом ОО "Unlimited Democracy" в Дипломатической академии Вены на тему "Будапештский меморандум: 25 лет с момента отказа от ядерного оружия", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"На медали, которую получили российские солдаты за аннексию Крыма содержится дата "20 февраля". И особенность этой даты в том, что 20 февраля 2014 года президентом Украины был еще Виктор Янукович. И 20, 21 и 22 февраля ситуация в Киеве менялась ежечасно. 20 февраля еще не было ясно, что Янукович оставит Киев 21 февраля, и что Парламент сместит его с поста президента 22 февраля. Поэтому Россия начала операцию по аннексии Крыма еще когда Янукович был президентом, не зная, что собственно произойдет" – заявил один из спикеров мероприятия, старший научный сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений (Прага) Андреас Умланд.

Тем самым, он прокомментировал ремарку по этому поводу и продемонстрированные соответствующие фотографии медалей со стороны заместителя Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовського, который модерировал мероприятие.

Умланд отметил, что он внимательно следил за событиями, которые развивались тогда в Киеве и не был уверен 20 февраля, что Янукович покинет администрацию президента двумя днями позже, и что он вообще оставит страну".

"Все это еще было неясно. Ситуация была очень переменчивой. Но, со всем тем, в медали, которую российские солдаты получили за аннексию Крыма, стоит "20 февраля", - отметил он, напоминая о печальной 6-й годовщине незаконной аннексии Россией Крыма.

Как ранее сообщало агентство, пограничники усилили меры безопасности на админгранице со временно оккупированной АРК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Янукович, Россия, Крым, Вена, РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
02 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
03 Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
05 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
Отставку первого замглавы СБУ в спецслужбе не подтвердили
Отставку первого замглавы СБУ не подтвердили
Костинский не будет судится с каналом &quot;112 Украина&quot;
Костинский не будет судится с каналом "112 Украина"
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь