Сегодня начинается Масленица: как правильно провести первый день

Новости Украины:Первый день праздника эксперты рекомендуют провести согласно обычаям, чтобы начать неделю с позитива и попрощаться с неприятностями.

Масленицу в 2020 году будут праздновать с 24 февраля и до 1 марта. Самый первый день долгожданного праздника назван "Встреча", и именно с него начинается празднование, соблюдение традиций и вкусные угощения.

Масленица — долгожданный праздник, которого многие ждут, чтобы полакомиться вкусными блинами, а также привлечь в жизнь благополучие, соблюдая традиции наших предков. Славянский праздник видоизменялся на протяжении многих веков, однако суть его не поменялась: Масленица означает приход весны и окончание зимних холодов.

Традиции и обычаи первого дня масленичной недели

По традиции масленичную "Встречу" не начинают с раннего утра — поверье гласит, что позднее пробуждение привлекает хороший урожай, поэтому с петухами вставать не нужно.

"Встреча" начинается с традиционных блинов, и первый блин обязательно отдают на помин усопших. В прежние времена блины клали на порог, а также раздавали нуждающимся, чтобы самим ни в чем не нуждаться.

24 февраля мастерят чучело Масленицы, которое жгут в конце праздничной недели. Для этого используют сено или солому, а также пришедшую в негодность одежду. Масленицу закрепляют на шесте, а затем устанавливают на просторном месте. Наши предки катали чучело в санях, запряженных лошадьми, пели песни и обязательно роняли его в снег.

Вокруг чучела водят хороводы с первого дня, а также обязательно катаются с горок, чтобы привлечь в жизнь удачу. Считается, что тем, кто укатится дальше, можно смело загадывать желание — оно сбудется в скором времени. Наши предки катались с гор и для того, чтобы уродился лен — чьи сани дальше укатят, тот и соберет богатый урожай.

Масленичная "Встреча" не проходит без приема гостей. В этот день обязательно привечают всех, а также ходят в гости, чтобы поделиться радостью и счастьем. Накрытые столы символизируют благополучие, и чем больше гостей, тем больше удачи придет в дом.

В первый день Масленицы хозяйки привлекают в дом благополучие, замешивая тесто. Его заговаривают, чтобы блины получились пышными и вкусными:

"Блин пышный поднимается — благо в дом стучится, зима отступает, весне дорогу дает, зло топит, беды выжигает, проблемы прогоняет".

Традиционно в первый день масленичной недели жгут костры. Огонь — символ очищения и обновления, он привлекает весну и помогает Солнцу быстрее растопить лед и дать ход долгожданной весне. На кострах сжигают старые и ненужные вещи, чтобы зима забрала беды и невзгоды.

Блинами принято угощать родственников, и в этот день особенно стараются невестки, оправляясь в гости к матерям мужей. За блинами они получают мудрые наставления и становятся частью новой семьи, показывая свое умение готовить.

Масленица — последний рубеж перед наступлением Великого поста, и в этот период верующие уже отказываются от мясных продуктов. Именно поэтому Неделя названа сырной седмицей. Сыром заменяют мясо, готовясь к длительному воздержанию.

Подготовка к Масленице — время увлекательное и интересное. Хозяйки смогут блеснуть мастерством и приготовить не только традиционные блины, но и побаловать близких оригинальными рецептами и начинками. Кроме того, на Масленицу принято гадать, чтобы узнать свою судьбу, а также привлечь в жизнь любовь.