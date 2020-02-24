Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода

Новости Украины:Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и похолодание придут в Украину в начале недели.

Перемещение активного циклона через территорию Украины обусловит сложные погодные условия в начале недели, сообщает Укргидрометцентр.

Так, 24 февраля в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с; временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем в восточной части значительные осадки); температура в течение суток от 5° тепла до 1° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный мокрый снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура ночью и днем 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

В Киеве - ночью значительный, днем умеренный дождь и мокрый снег; порывы ветра 17-22 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 февраля самая высокая температура днем была 15,8 в 1990г, самая низкая ночью -20,7 в 1888г.

Прогноз погоды на 24 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 24 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +4…+6

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +4…+6

Луцк – +4…+6

Ровно – +4… +6

Житомир – +4…+6

Винница – +2…+4

Одесса – +8…+10

Николаев – +6…+8

Херсон – +6…+8

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +1… +3

Сумы – -1…+1

Полтава – +1…+3

Днепр – +2…+4

Запорожье – +6…+8

Донецк – +2…+4

Луганск – +1…+3

Харьков – +1…+3

Киев – +3…+5

25 февраля в западных и северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части, днём в западных областях порывы 15-22 м/с.

Температура воздуха ночью от 1° тепла до 4° мороза, днём 3-8° тепла, в Одесской области, на Прикарпатье и Закарпатье до 12°.

В Киеве 25 февраля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 25 февраля, фото: meteo.gov.ua

26 февраля в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в восточной части, днем в западных областях порывы 17-22 м/с. Температура 26 февраля ночью 1-6° тепла, в восточной части 0-5° мороза; днем 6-11° тепла, в юго-западных областях 11-16°.

В Киеве и столичной области 26 февраля повсюду небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 26 февраля, фото: meteo.gov.ua

27 февраля в западных областях дождь и мокрый снег, температура в течение суток 0-6° тепла; на остальной территории ночью без осадков, только в северных областях, днем по всей территории дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-11°, на юге и востоке до 13°. 28 февраля ночью умеренный, днем небольшой дождь, кроме южной и восточной части с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 1-7° тепла; на юге и востоке ночью 0-6° тепла, днем 3-9°. В Карпатах снег, температура ночью 3-8°, днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области 27 февраля дождь, температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°. 28 февраля ночью умеренный, днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 27 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 28 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, метеорологам сложно определить, пришла ли весна из-за затянутых переходов между сезонами.

"В связи с глобальными изменениями климата - в этом году метеорологическая зима в Киев не пришла. Такое случается в северных областях часто, но в Киеве это впервые такое - в этом году. И поэтому мы считаем, что она уже не придет. Надо определяться уже с метеорологической весной. Мы уже будем анализировать, когда точно можно будет сказать, что весна к нам пришла. Это очень сложно в этом году, потому что это не так, как всегда делалось", - сообщила начальник отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.

В понедельник, 17 февраля, в Киеве был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году