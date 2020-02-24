У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Имя Всеволод можно перевести как "всевластный", "владеющий всем". В православных святцах имя Всеволод идентично имени Гавриил.

Имя Всеволод – это славянское имя, образованное из 2 смысловых частей: "все-", то есть "весь", и "волод-" ("владеть"). Также "волода" на старославянском языке означает "власть", а в современном украинском языке это слово трансформировалось в слово "влада".

Всеволод уравновешенный молодой человек. Он терпелив и старателен, замечательно может сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на мелочи. Но вот не хватает ему желания быть лидером, он вполне может комфортно чувствовать себя на вторых ролях, но только у самого главного и уважаемого.

Всеволод достаточно осмотрительный, редко оказывается в опасных и неприятных ситуациях. Он мужественный и способен стойко переносить невзгоды. Всеволод человек твердый, но порой не особо хотящий победы. Он может довольствоваться тем, что имеет. И ему достаточно просто сознания того, что его умение общаться всегда придет ему на помощь в тот момент, когда это потребуется.

Себе в супруги Всеволод ищет женщину с амбициями, но не превышающими его собственное понимание об их размере. Ему нравится видеть в ней настоящую хозяйку, расчетливую, умную, практичную, но не забывающую о том, что в доме всегда должен быть уют и комфорт. Комфорт в семье очень важен для Всеволода.

Поздравления

Всеволод, я поздравляю,

И желаю первым быть,

Никогда не падать духом,

Делом жизни дорожить.

Пусть любимая работа

Принесет тебе признание,

Множиться пускай доход,

Будет дома понимание.

Я сегодня, Всеволод,

Искренне желаю

Жить в достатке и добре,

Горя, бед не зная.

Пусть мечты твои большие

Скоро воплотятся.

Будут силы и азарт

Дальше продвигаться.

Всеволод упрям и самолюбив,

Коммуникабельный, трудолюбивый,

Достигнуть может высот любых,

Любознательный, властный и сильный.

Пускай тебе в начинаниях везет,

Талант твой нишу свою найдет,

Доверия, радости, сил и добра,

Люби, любимым будь всегда!

Ты силен, как сто волов,

Молод, смел, всегда здоров.

Всеволод, ты верный друг

И мечта девиц вокруг.

Пусть года лишь украшают

И забот не прибавляют!

Сердце с счастьем

В такт пусть бъется,

Все добром к тебе вернется!

Всеволод — "всевластный", "властелин",

Так имей все то, что хочешь ты.

Ты такой талантливый один,

Пусть же исполняются мечты!

Пусть идет карьера только вверх,

Станешь достигать таких высот,

Что твой замечательный успех

Будет удивлять из года в год!

Достойный похвалы мужчина,

Галантен с дамами и мил,

Наш Всеволод приятный парень,

Его семья — надежный тыл.

Ему мы скажем только, чтобы

Он не терял веры в людей,

Ждал от судьбы чудес и счастья

И стал немножечко смелей!

Всеволод, ты на многое способен,

Твой ум изобретателен и благороден,

Ты можешь достигнуть желанных высот,

Пускай впереди тебя Фортуна ждет!

О близких тоже не забудь,

Пусть будет их счастливым путь,

Пускай будет любовь и силы с тобой,

Гордись своей карьерой и семьей!