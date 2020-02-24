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В Минобороны опровергают, что снизили нормы питания в армии

В Минобороны опровергают, что снизили нормы питания в армии
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Все боевые части Вооруженных сил Украины переведут на новую систему питания, однако, нормы питания военнослужащих не будут уменьшаться.

В Министерстве обороны отметили, что информация о снижении с 1 марта 2020 года с 68,52 грн до 58,75 грн общевойсковых продовольственных норм для нужд Вооруженных сил Украины не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В сети активно распространяется информация о якобы «снижении с 1 марта 2020 года с 68,52 грн до 58,75 грн общевойсковых продовольственных норм для нужд Вооруженных сил Украины". Минобороны отмечает, что данные сведения являются ложными. Стоимость закупки продуктов питания определяется при проведении аукционов в системе электронных закупок "PROZORRO", и сейчас установлена на уровне 67-77 грн за комплект", - говорится в сообщении.

Как отмечается, окончательная цена услуги по аутсорсингу, который будет действовать с 1 марта 2020 года, станет известной по итогам электронных торгов, которые начинаются 24 февраля 2020 года. При этом ожидаемая стоимость может снизиться.

В Минобороны подчеркнули, что установленные нормы питания никоим образом не снизятся. Как и раньше, украинские воины будут получать качественную калорийную пищу, как это предусмотрено соответствующими нормами, а также Каталогом продуктов питания. Тоже же самое касается и военнослужащих, выполняющих боевые задачи по защите государства на востоке Украины.

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В пресс-службе напомнили, что с 1 марта 2020 года все боевые части ВСУ переводятся на систему питания по Каталогу, который содержит 409 видов продуктов на выбор. Остальные воинские части перейдут на новую систему постепенно, начиная с 01 июня 2020 года.

В МОУ добавили, что до этого времени в украинской армии действовала т. н. "старая" система только из 36 видов продуктов, что вызвало много нареканий со стороны военнослужащих.

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Армия, Минобороны, ВСУ, Питание в армии.
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