Православная церковь дала советы, как провести Масленицу

Новости Украины:Начиная с понедельника, в течение всей недели, по церковному уставу можно употреблять молочную пищу, яйца и рыбу, но уже нельзя есть мясо.

В Православной церкви Украины рассказали, как следует христианам провести Масленицу, отметив, в частности, что это последняя подготовительная неделя к Великому посту, поэтому это время примирения с ближними, покаяния и прощения. Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

"Началась сырная (масляная) неделя, последняя подготовительная к Великому посту", - указали в ПЦУ.

Как отмечается, ей предшествовала Неделя о Страшном суде, которую еще называют мясопустной и в которую в последний раз можно было есть мясо.

"И теперь, начиная с понедельника, в течение всей недели, по церковному уставу, можно употреблять молочную пищу, яйца и рыбу. Завершается сырная неделя 1 марта Прощеным воскресеньем, когда каждый христианин должен попросить прощения за все сознательные и бессознательные обиды, чтобы войти в дни Великого поста, находясь со всеми в мире", - добавили в ПЦУ.

Сообщается, что песнопениями и богослужениями в течение масленичной недели Церковь подготавливает нас к подвигу святого поста, к духовной весне, обновлению. "Поэтому сырная неделя - не время для каких-то особых гуляний и веселья, а это время для примирения с ближними, прощения и покаяния", - отметили в Православной церкви Украины.

"И она как нельзя лучше подходит для хорошего общения с близкими, родными, друзьями. Также это еще одна возможность вспомнить о том, что вокруг есть много нуждающихся, одиноких, бедных, которым нужна наша помощь, внимание и забота. Поэтому, готовя традиционные блюда (вареники, блины, пироги), не забудьте угостить и других. А вместе с гостинцем - поделитесь с ними и душевным теплом!" - отметили в ПЦУ.

Также указано, что во время сырной седмицы уже не совершается Таинство венчания.

Сырное воскресенье, как отмечается, - последний день перед Великим постом, когда употребляются молочные продукты.