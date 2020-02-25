Начальника отдела завода Укроборонпрома взяли на взятке

Новости Украины:Чиновник требовал взятку и получил за беспрепятственную реализацию продукции предприятия, а именно пороха.

Работники правоохранительных органов задержали начальника отдела Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Импульс» за взяточничество. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона.

"24 февраля при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 47 000 грн начальником одного из отделов Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод «Импульс», который входит в состав ГК «Укроборонпром»", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такую сумму чиновник, который к тому же является депутатом городского совета, требовал и получил за беспрепятственную реализацию (то есть без соответствующих разрешений и документов) продукции предприятия, а именно пороха.

Чиновника задержали.

Ранее сообщалось, что 21 февраля служащие военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тыс. долларов директора Шосткинского казенного завода «Звезда».