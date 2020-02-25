Второй день Масленицы-2020: что нужно и нельзя делать в Заигрыш

Новости Украины:В 2020 году народные гуляния набирают оборот, и в этот день можно посетить ярмарки, а также полакомиться блинами.

Второй день масленичной недели отпразднуют 25 февраля, и в это время многие смогут повторить традиции наших предков, чтобы привлечь в жизнь благополучие.

Заигрыш — веселое время, и наши предки в этот день не только лакомились блинами, но и всячески старались привлечь в жизнь благополучие. Хозяйки на 25 февраля могут побаловать близких блинами с оригинальными начинками, а также спрятать в них монетки, чтобы каждый, кто их найдет, смог привлечь в жизнь достаток. Эксперты рекомендуют провести вторник в хорошем настроении, чтобы беды и невзгоды обошли стороной.

Традиции второго дня масленичной недели

Заигрыш во все времена отмечали гуляниями и забавами: катались с горок, чтобы привлечь счастье, запрягали лошадей, чтобы промчаться на них по широким улицам, пели песни и ходили друг к другу в гости. По традиции в этот день тем, кто сидит дома и грустит, не видать удачи целый год. Ярмарки начинают свою работу, и в современном мире, как и в прежние времена, каждый сможет приобрести красивые сувениры, обереги, а также полакомиться блинами со всевозможными начинками.

На Заигрыш по традиции наряжаются в костюмы, мастерят самостоятельно или покупают маски, чтобы самим развлечься и потешить народ. Развлечения, смех и хорошее настроение помогают не только прогнать надевшую зиму, но и уберечься от сглаза и порчи.

Второй день Масленицы сопровождается множеством развлечений: это и бои с подушками, и перетягивание каната, и участие в разных эстафетах. Самые ловкие и умелые получают призы, а тем, кому не так повезло, достаются утешительные угощения. В прежние времена парни показывали свою молодецкую удаль, чтобы привлечь внимание понравившихся девушек, а в 2020 году на Масленицу можно смело отправляться на поиски любви, не забыв о шепотках на привлечение внимания противоположного пола.

На Заигрыш обязательно возили чучело Масленицы на санях, запряженных лошадьми, пели песни и частушки, а затем водружали чучело на пригорок. Вокруг него водили хороводы и таким образом прощались с зимой, завлекая весеннее тепло.

Второй день Масленицы — время гостей. В этот день по примете чем больше народу полакомиться приготовленными угощениями, тем большее благо придет в семью.

Не оставляли без внимания и поля: на них привозили молодоженов, чтобы они поделились с землей энергией плодородия и процветания. Так привлекали хороший урожай и просили землю не оскудевать.

На второй день Масленицы привлекали не только благополучие, но и укрепляли здоровье. В этот день варили полезные напитки и пили травяные настои, чтобы избежать простудных заболеваний. 25 февраля также можно приготовить вкусные напитки, чтобы после прогулки или во время нее насладиться согревающим и целебным питьем.

Масленица — долгожданный праздник, и каждый ее день — время для веселья и забав. В эти дни каждый запросто привлечет в жизнь необходимые блага, если откажется от зла и зависти, попросит прощения у близких и не будет забывать о добрых поступках. Их совершают бескорыстно, чтобы удача не отвернулась.