ВСУ впервые отработали наступление с автоматизированной системой управления "Дзвін" (Видео)

Вооруженные Силы Украины провели командно-штабные учения, в рамках которых впервые была опробована автоматизированная система управления "Дзвін" в условиях наступления механизированного батальона на неподготовленную оборону противника. Об этом сообщает Defense Express. "Система дает возможность отслеживать как положение, так и характер действий подразделений. Она также позволяет командирам получать данные по основным типам боеприпасов, вооружению, состоянию экипажа", - рассказал руководитель проекта АСУ "Дзвін" Тарас Поручик. Использование системы позволило в разы сократить все процессы. Проводить оперативно-тактические расчеты и работать с текстовой и картографической информацией могли как отдельные офицеры, так и в составе группы. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский инспектировал учения и отметил высокую эффективность системы. Сейчас в ВСУ определяет оптимальные варианты для использования системы. К концу года системой планируется оснастить один из батальонов украинской армии.