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Рябошапка: Закон об электронном уголовном производстве отправлен в ОПУ

Рябошапка: Закон об электронном уголовном производстве отправлен в ОПУ
17:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка говорит, что законопроект об электроном уголовном судопроизводстве уже направили в Офис президента.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что законопроект о системе электронного уголовного судопроизводства передан в Офис президента.

Об этом он сказал во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс", отвечая на вопрос относительно законопроекта об электронном документообороте в досудебных расследованиях.

"Сейчас есть пилотный проект между органами антикоррупционной инфраструктуры: между НАБУ, САП и Антикоррупционным судом. Разрабатывается соответствующая система электронного уголовного судопроизводства. Законопроект мы подготовили. Я буквально несколько минут назад передал... этот законопроект президенту. И после того как Офис президента отработает, я надеюсь, что президент внесет этот документ в парламент ", - отметил Рябошапка.

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Он высказал мнение, что к концу следующего года в Украине удастся ввести электронное уголовное судопроизводство в пределах всей системы уголовной юстиции.

Система электронного уголовного судопроизводства должна заменить бумажный документооборот в полиции, прокуратуре, судах и других правоохранительных органах.

Напомним, СБУ задержала в Дрогобыче членов группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений.

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СБУ, НАБУ, Руслан Рябошапка, Офис Президента, Электронное уголовное производство.
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