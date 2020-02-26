Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

Новости Украины:Традиции дня велят печь блины, ходить в гости и основательно готовиться к встрече весны.

Стартовала масленичная неделя, а в четверг, 27 февраля начнется по-настоящему "широкое" празднование Масленицы.

Каждый день на масляной недели носит свое название и умысел. У него есть свои приметы, традиции и обряды, которые наши предки соблюдали неукоснительно. Эксперты предлагают познакомиться с самыми главными обычаями Широкого четверга, чтобы подготовиться к весне и с чистой совестью войти в Великий пост.

Широкий разгул — четвертый день празднования Масленицы. В народе его считали самым разгульным временем, когда начинались массовые гулянья. Если в предыдущие дни масленичной недели можно было заниматься домашними делами, то с этого дня все обязанности отменялись: на улице ждали ярмарки, игры и забавы. Празднования Масленицы из домов переносились на улицу, обычно в центр города, где к этому времени уже были построены качели, балаганы, оледеневшие столбы, ледяные и снежные горки. И стар и мал в этот день весело распевали шутливые песни и частушки, водили хороводы, рассказывали шутки и прибаутки.

С радостью люди катались с горок, уплетали горячие блины, которые пеклись прямо на улице, распевали перевар — бодрящий напиток на основе пива и меда. Ярким атрибутом широкого разгула был большой самовар, который согревал любого желающего свежим горячим чаем. Повсюду игрались сценки, пелись веселые песни, а пляски и подвижные игры согревали людей даже в самый свирепый мороз.

Самым зрелищным представлением этого дня считалось взятие снежного города. Заранее построенную снежную крепость штурмовали мужчины. Одна половина мужчин защищала крепость, другая — пыталась ее отвоевать. Эта игра часто заканчивалась кулачными боями. Поучаствовать в боях считалось честью для каждого мужчины и юноши. Несмотря на синяки и ссадины, которые мужчины случайно наносили друг другу, никто на это не обижался, ведь издавна ходило поверье, что лучше выплеснуть всю злость, скопившуюся за год, на Разгуляй, чем держать ее внутри себя. По окончании массовой драки все участники обнимались и просили друг у друга прощения.

Существовали определенные правила кулачных боев. В спину и ниже пояса бить было нельзя, лечащих не добивали. Кто сам не мог встать, того поднимали и уносили. Хотя удары были болезненны и многие после этого ходили "разукрашенные", а то и не досчитывались зубов, радости было много.

Другой не менее значимой традицией Широкого четверга считалось катание на упряжках "по солнышку". Люди разъезжали на санях вокруг деревни по часовой стрелке, тем самым помогая солнцу победить зиму.

И, конечно, ни один день Масленицы не обходился без сочных, горячих и вкусных блинов и оладьев. В четвертый день их пекли особенно много. Подавали с натуральным медом — липовым или темным гречишным, а запивали это все ароматным разнотравным чаем.

Многие из этих традиций сохранились до наших дней. Во многих городах проводятся массовые гулянья каждый год. На масленичной неделе разрешено веселиться и гулять, правда, не забывая про работу и важные дела. Дома должен быть порядок, важно больше общаться с близкими и друзьями, ходить в гости, посещать церковь и быть добрее к людям. Существует примета: чем больше поможешь людям, пока идет Масленица, тем больше хорошего подарит тебе жизнь.

Категорически запрещается злоупотреблять алкоголем, ссориться, конфликтовать, жадничать угощениями. По поверьям, это может привести к бедам и проблемам.

Интересный шумный Разгуляй до сих пор считается самым зрелищным днем на масляничной неделе. Поскольку с этого дня начинается активная подготовка к Великому посту, мы советуем вам весело и задорно провести четверг, наестся вдоволь блинами, насмеяться и от души повеселиться.