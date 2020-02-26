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"Дело 26 февраля": прокуратура АР Крым вручила подозрения 25 коллаборантам

"Дело 26 февраля": прокуратура АР Крым вручила подозрения 25 коллаборантам
23:29 Ср, 26 Февраль 2020 Телеграф УНН Фото: Прокуратура АРК

Новости Украины:Прокуратура завершила процесс сообщения о подозрениях по "делу 26 февраля".

Прокуратура АР Крым завершила процесс сообщения о подозрениях оккупационным "следователем", "прокурорам" и "судьям" по "делу 26 февраля". Об этом сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"... прокуратура АР Крым закончила процесс сообщения о подозрениях оккупационным "следователем", "прокурорам" и "судьям", всего 25 человек, которые незаконно преследовали одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа за якобы организацию массовых беспорядков во время митинга 26 февраля 2014 года под зданием парламента АР Крым", - сказал Поночовный.

По его словам, все они среди прочего, нарушили нормы международного гуманитарного права, поскольку, реализуя политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраинского населения в Крыму, понимая, что на территории полуострова действуют исключительно нормы украинского законодательства, незаконно применяя законодательство РФ, приговорили к лишению свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее прокуратура АР Крым сообщила о подозрении 10 оккупационным "судьям" за преследование заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

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Как сообщалось, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем "прокурорам" незаконно созданной "прокуратуры" в оккупированном Крыму за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014 года.

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Прокуратура, АРК, Оккупированный Крым, Игорь Поночовный.
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