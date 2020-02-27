27 февраля - приметы и обряды в День Кирилла

Новости Украины:27 февраля Православная церковь чтит память святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ.

Говорят, что Кирилл – указчик летней погоды. 27 февраля старались удержать снег на грядках. Для этого выходили на огороды и утаптывали его. Крестьяне считали, что почва в таком случае будет более плодородной. Что касается работ в огороде, то в основном этим занимались женщины – они же и утаптывали землю, иногда привлекая к работе детей.

В православной церкви 27 февраля почитают святого Кирилла, который также известен как брат равноапостольного Мефодия. Оба брата являются создателями славянской письменности. Этот день считается частью Недели о Страшном Суде. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершенных поступках.

В старину день 27 февраля называли "Бабьими взбрыксами". Существовала традиция ходить в гости к бабам-повитухам, которые помогали роженицам разрешиться от бремени. Их угощали пирогами, сладостями, вином. Мужчины готовили для женщин особое пиво, смешивая его с водой, собранной из семи святых источников. Также пивом 27 февраля угощали и повитух, благодарили их за помощь в рождении детей. На столах обязательно стоял безалкогольный напиток на основе пряностей и меда.

Говорили, что сны в ночь на 27 февраля являются вещими. Например, тарелка и горшок снятся к неудаче в крупных делах, рыба – к неожиданным вестям, кладбище - к долгой и счастливой жизни, часы – к временным трудностям, письмо – к расставанию с близким человеком, разговор по телефону – к неправдивым слухам, ребенок на руках – к стабильности и покою. Погоня снится к судебному разбирательству, а сумка сулит разорение.

Приметы и поверья

27 февраля лучше не стричь ногти и волосы, не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов. А вот покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Приобретенные вещи прослужат вам долгое время.

Ещё можно начинать лечить алкогольную зависимость. Большая вероятность, что терапия принесёт плоды, и поможет человеку избавиться от пагубной привычки.

Приметы погоды

Если за окном хорошая погода, то грядёт небольшое похолодание.

Крепкий мороз – к знойному лету.

Солнечный день – к теплому лету, но морозы продержатся ещё долго.

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Синицы щебечут громко – к потеплению.

Человек, рожденный 27 февраля, обладает особой способностью ухаживать за землей. В качестве талисмана ему подходят малахит и сердолик.