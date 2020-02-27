Прогноз погоды: синоптики прогнозируют мокрый снег, дожди и ночные морозы

Новости Украины:В четверг, 27 февраля, погода в Украине будет преимущественно дождливой, сухо только в восточных областях.

В ближайшие сутки с Западной Европы начнет перемещаться более прохладная и влажная воздушная масса, поэтому в северо-западной части Украины дневная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр..

В четверг, 27 февраля, в большинстве областей страны пройдут дожди, в Карпатах - с мокрым снегом.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, и днем, кроме юго-востока, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, в южной и восточной частях страны порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6 тепла; днем 4-9, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму 10-15 тепла.

В Карпатах ночью ожидается умеренный, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура в течение суток 0-5 мороза. В Киеве - небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5 тепла, днем +5-7.

Прогноз погоды на 27 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 27 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +4…+6

Ровно – +4… +6

Житомир – +5…+7

Винница – +6…+8

Одесса – +12…+14

Николаев – +12…+14

Херсон – +13…+15

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +8…+10

Чернигов – +5… +7

Сумы – +6…+8

Полтава – +10…+12

Днепр – +12…+14

Запорожье – +12…+14

Донецк – +12…+14

Луганск – +11…+13

Харьков – +12…+14

Киев – +5…+7

В Украине в пятницу, 28 февраля, ночью в восточных, южных и центральных областях, днем на востоке и западе Украины пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, на юге и востоке страны до 6 тепла; днем 2-7, в южной части местами 8-10 тепла; в Карпатах ночью в днем 3-8 мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 4-6 тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, фото: meteo.gov.ua

29 февраля ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме западной части, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, 28 февраля в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге, 28 февраля и на востоке страны до 6° тепла; днем 2-7°, в южной части местами 8-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

На Киевщине 29 февраля небольшой дождь и мокрый снег. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 29 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 1 марта в юго-восточных областях дождь и мокрый снег, днем в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. 2 марта ночью в западных областях дождь и мокрый снег, днем на Правобережье небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1 марта 0-5° мороза, на юге, востоке и Закарпатье до 2° тепла, 2 марта от 2° мороза до 4° тепла; днем в Украине 2-8° тепла, в юго-западной части до 11°. В Карпатах 1 марта ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, 2 марта умеренные осадки; температура ночью и днем около 0° (ночью 1 марта 3-8° мороза).

На Киевщине в выходные осадки не прогнозируются, лишь днем 2 марта небольшой дождь. Температура ночью 1 марта 0-5° мороза, 2 марта от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, ученые нашли объяснение аномально теплой зиме в Европе, Украине и США. Арктическая осцилляция удержала холод на Северном полюсе.

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.