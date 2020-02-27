"Передвижение сельхоз техники будет упрощено": Тарас Высоцкий о новом постановлении

Новости Украины:Замминистра по развитию экономики заявил, что с новым постановлением передвижение сельхозтехники будет упрощено.

Правительство приняло постановление, которое отменяет необходимость получения разрешения для передвижения крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook.

"Отныне передвижения сельхозтехники будет упрощено. Правительство поддержало постановление, которое отменяет необходимость получения разрешения для техники шириной до 2,6 метров, а также разрешение для техники шириной от 2,6 метров до 3,75 метров, при условии соблюдения специальных правил безопасности (машина сопровождения, знак объезда, проблесковые маячки, и тому подобное)", - написал Высоцкий.

По его словам, отныне не надо будет ждать получения разрешений на каждый отдельный выезд по каждой единице техники.

"Входим в новый сезон полевых работ со значительным упрощением", - подытожил заместитель министра.