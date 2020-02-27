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Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март

Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
14:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 тепла, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 22-37 градусов мороза, на юге страны 11-27 градусов мороза; абсолютный максимум - 16-29 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

"В марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега", - напомнили в Укргидрометцентре.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Карпатах

Как сообщалось, в пятницу, 28 февраля, ночью в восточных, южных и центральных областях, днем на востоке и западе Украины пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, на юге и востоке страны до 6 тепла; днем 2-7, в южной части местами 8-10 тепла; в Карпатах ночью в днем 3-8 мороза.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 4-6 тепла.

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Погода, Синоптики, Весна, Март, Погода на март.
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