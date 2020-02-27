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Четверг, 27.02.2020
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
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Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли

Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:62% украинцев проголосовали бы против открытия рынка земли.

62% украинцев выступают против введения рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии (КМИС) 21-25 февраля 2020 года.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы на референдуме "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

Как отмечается в результатах исследования, в течение периода ноября 2019 - февраля 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Напомним, по результатам опроса проведенного в ноябре Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, позитивно относятся к решению об открытии рынка земли 24% опрошенных, отрицательно - 58%.

В сентябре КМИС сообщал, что более половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решать, продавать ли землю сельскохозяйственного назначения, на референдуме.

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Справка, с 21 по 25 февраля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 но

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Рынок земли, Опрос, Продажа земли, КМИС.
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