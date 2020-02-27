Скачать
Четверг, 27.02.2020
ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией
ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией
"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Суд уже год не может начать рассмотрение дела о преследовании Пасечника

Суд уже год не может начать рассмотрение дела о преследовании Пасечника
18:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В 2014 году против майдановца Николая Пасечника, правоохранители сфальсифицировали уголовное производство.

По делу о преследовании участника Майдана, пенсионера Николая Пасечника, в отношении которого в январе 2014 года следователи и прокуроры сфальсифицировали материалы уголовного производства, уже почти год не может начаться подготовительное судебное заседание.

Сегодня судья Оболонского райсуда Киева Елена Рябчук наконец рассмотрела и удовлетворила заявление своего коллеги, судьи Владислава Девятко о самоотводе от рассмотрения дела Пасечника, которое Девятко подал еще 5 месяцев тому назад.

До сегодняшнего дня в течение почти полугода судья Елена Жежера не провела ни одного судебного заседания для рассмотрения заявления об отводе коллеги.

Суд закрыл дела Вилкула и Колесникова

"Заседания она назначала, однако судья не являлась на них", - сообщила представитель интересов потерпевшего Пасечника в суде, адвокат Марина Лиличенко.

Также она добавила, что уже около 10 месяцев по этому делу не могут провести даже подготовительного судебного заседания, поскольку заседания назначаются крайне редко, и уже трое судей отказались рассматривать производства, взяв самоотводы, поскольку во время досудебного расследования их допрашивали в качестве свидетелей.

В то же время адвокат не смогла спрогнозировать, когда суд наконец начнет рассматривать дело Пасечника.

"В Оболонском суде - 10 судей. Трое уже взяли самоотвод. Осталось еще 7. Дело пойдет на автораспределение, тогда увидим, кто и когда начнет его рассматривать по существу", - сказала Лиличенко.

Следует также отметить, что с момента совершения преступления против Пасечника прошло более 6 лет. В то время пострадавшему было 72 года. Сейчас уже 78. В феврале прошлого года умер один из трех подозреваемых в незаконном привлечении к уголовной ответственности пенсионера - прокурор Андрей Савчук.

На сегодняшнем заседании суда этот факт стал неожиданностью для судьи Жежеры, которая спросила, почему в зале суда нет подозреваемого Савчука.

Скандальной Штепе не могут избрать меру пресечения

Обвинение выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Илоне Клюге и следователю Оболонского управления полиции Виталию Матюше. Последний не явился сегодня на заседание суда.

Пасечник был задержан 22 января 2014 на улице Грушевского. Его обвинили в якобы избиении "беркутовцев".

Судья Оболонского райсуда Юлия Швачач по ходатайству следователя Матюши и прокуроров Клюге и Савчука избрала 72-летнему пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей. После Революции достоинства Швачач была уволена за нарушение присяги судьи именно из-за ее решения об аресте Пасечника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Майдан, Дела Майдана, Николай Пасечник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
03 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
04 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
05 Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Специальный механизм: почему головастики &quot;высасывают пузыри&quot; с поверхности воды
Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь