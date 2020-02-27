Телеканал для оккупированных территорий не запустится 1 марта

Новости Украины:Телеканал UATV для оккупированных территорий не сможет запуститься в срок.

Телеканал иновещания UATV, на базе которого планируют запустить новый канал для оккупированных территорий, не обращался в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за получением разрешительных документов.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. На сегодня телеканал UATV не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов ", - отметил Костинский.

При этом он уточнил, что регулятору понадобится несколько недель на обработку представленных вещателем документов и на непосредственную выдачу временных разрешений.

"Без этих документов телеканал фактически не сможет вещать", - подчеркнул чиновник.

В то же время на вопрос, действительно ли новый телеканал получит название "Дім"/"Дом", Костинский ответил, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.

Напоминаем, власти планировали сначала в феврале, а затем 1 марта запустить канал, который будет вещать на оккупированную территорию на украинском и русском языках. Предполагается, что этот вещатель будет работать на базе канала иновещания UATV и будет развлекательно-информационным каналом.

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне президентских выборов говорил о необходимости "сделать мощный русскоязычный канал и начать серьезную информационную войну". О создании украинского канала, "который бы вещал для всего русскоязычного мира", впоследствии говорил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

27 февраля "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники сообщил, что канал будет иметь название "Дім"/"Дом", которое утверждал Зеленский, а презентацию канала проведут 2 марта.