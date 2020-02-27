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Костинский не будет судится с каналом "112 Украина"

Костинский не будет судится с каналом "112 Украина"
22:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Сергей Костинский не думает подавать в суд на телеканал "112 Україна".

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский не планирует подавать в суд на телеканал "112 Україна" за распространение заказчиком недостоверной информации в отношении его.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу.

"Я не планирую подавать на канал "112 Україна" в суд. Но распространяемая ими информация является обычным фейком, поскольку я не веду направление материально-технического обеспечения и, соответственно, не занимаюсь в Нацсовете никакими закупками и, самое главное, против меня не открывались уголовные дела по этому поводу", - пояснил Костинский.

Напоминаем, накануне на сайте телеканала "112 Україна" вышла публикация под названием "Закрыть любой ценой: Нацсовет готовит наказание для "112 Україна" за высказывания гостей прямых эфиров". Среди прочего, в этом материале говорится, что "согласно документами за проверки на "112 Україна" отвечает Сергей Костинский, и ему за "нужный" результат обещано закрыть уголовное дело о растрате 100 млн грн на закупку оборудования для мониторинга".

В ответ на эту публикацию 27 февраля Костинский на своей странице в Facebook написал, что информация об уголовном деле в отношении его за якобы растрату 100 млн грн является фейком.

Кроме того, он напомнил, что в четверг Нацсовет единогласно принял решение о применении к телеканалу NewsOne санкции "предупреждение" и штрафа в размере 105,6 тыс. грн из-за контента, который содержит признание о правомерности оккупации территории Украины и разжигании вражды, а на следующей неделе регулятор планирует рассмотреть "кейс с телеканалом "НАШ", который транслировал пресс-конференцию с участием Путина". Также, по словам Костинского, в марте Нацсовет рассмотрит "кейс "112 Україна" по признакам разжигания вражды и распространения необъективной информации в эфире телеканала".

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Нацсовет, Телеканал, Сергей Костинский, "112 Україна".
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