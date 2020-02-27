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ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ

ГБР сообщило о подозрении чиновнику ВСУ
22:42 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:ГБР сообщило о подозрении должностному лицу ВСУ за хищения более 600 тыс. гривен.

Следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, который подозревается в присвоении более 600 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в присвоении и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст . 191 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что военный чиновник, будучи временно исполняющим обязанности директора одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил имущество и завладел денежными средствами предприятия, которые выделялись для строительства жилья для военнослужащих.

В частности, завладел 482 тысячами гривен под видом беспроцентного финансового займа от предприятия, а также присвоил строительные материалы и автомобильные шины на общую сумму более 130 тыс. гривен.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, задержали человека, который подозревается в завладении средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс. грн.

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ВСУ, ГБР.
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