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Скалецкая: В Украине нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом

Скалецкая: В Украине нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом
22:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: В Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Скалецкая отметила, что некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять “информацию” о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине.

“Это не соответствует действительности. По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше”, — написала она.

Министр также отметила, что информационная гигиена — не менее важна, чем гигиена санитарная.

Скалецкая также призвала украинцев проверить, не инфицированны ли они “вирусом паники”.

“Разберем этот конкретный образец. Он инфицирован вирусом паники и имеет ряд важных маркеров:

  • Живет и распространяется в соцсетях, а не ведущих СМИ или официальных источниках.
  • Мимикрирует под телеграмм канал государственного информационного агентства, но на самом деле им не является (это легко проверяется).
  • Содержит ссылки на неизвестные источники (доказать наличие которых невозможно).
  • Создает иллюзию тайного знания.

Поэтому, сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки”, - написала министр.

Напомним, в Черновцах было госпитализировано в инфекционное отделение больницы двух людей, которые вернулись из Италии. Их проверяют на коронавирус.

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Украина, Минздрав, Коронавирус, Зоряна Скалецкая.
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