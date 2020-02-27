Скалецкая: В Украине нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом

По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Скалецкая отметила, что некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять “информацию” о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине.
“Это не соответствует действительности. По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше”, — написала она.
Министр также отметила, что информационная гигиена — не менее важна, чем гигиена санитарная.
Скалецкая также призвала украинцев проверить, не инфицированны ли они “вирусом паники”.
“Разберем этот конкретный образец. Он инфицирован вирусом паники и имеет ряд важных маркеров:
Поэтому, сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки”, - написала министр.
Напомним, в Черновцах было госпитализировано в инфекционное отделение больницы двух людей, которые вернулись из Италии. Их проверяют на коронавирус.