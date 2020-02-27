Скалецкая: В Украине нет ни одного зафиксированного случая заражения коронавирусом

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: В Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Скалецкая отметила, что некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять “информацию” о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине.

“Это не соответствует действительности. По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше”, — написала она.

Министр также отметила, что информационная гигиена — не менее важна, чем гигиена санитарная.

Скалецкая также призвала украинцев проверить, не инфицированны ли они “вирусом паники”.

“Разберем этот конкретный образец. Он инфицирован вирусом паники и имеет ряд важных маркеров:

Живет и распространяется в соцсетях, а не ведущих СМИ или официальных источниках.

Мимикрирует под телеграмм канал государственного информационного агентства, но на самом деле им не является (это легко проверяется).

Содержит ссылки на неизвестные источники (доказать наличие которых невозможно).

Создает иллюзию тайного знания.

Поэтому, сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки”, - написала министр.

Напомним, в Черновцах было госпитализировано в инфекционное отделение больницы двух людей, которые вернулись из Италии. Их проверяют на коронавирус.