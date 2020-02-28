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Евросоюз призывает РФ заставить боевиков соблюдать перемирие на Донбассе

Евросоюз призывает РФ заставить боевиков соблюдать перемирие на Донбассе
00:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:ЕС: Мы решительно осуждаем такую вооруженную эскалацию и попытки наступления на Донбассе.

Европейский Союз решительно осуждает эскалацию насилия на Донбассе и призывает Россию, чтобы поддерживаемые ею вооруженные формирования полностью соблюдали режим прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном во время заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 27 февраля, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы решительно осуждаем такую вооруженную эскалацию и попытки наступления, поскольку они демонстрируют отсутствие приверженности к выполнению Минских договоренностей и мероприятий, согласованных на "Нормандском саммите" в декабре. Мы призываем стороны полностью соблюдать свои подтвержденные обязательства. В частности, мы призываем Россию применить свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить полное выполнение режима прекращения огня", - заявили в ЕС по поводу вооруженной эскалации в районе Золотого 18 февраля.

В Евросоюзе также подчеркнули необходимость добросовестного выполнения обязательств в рамках Минских договоренностей, в том числе взятых на саммите Нормандской четверки 9 декабря.

"Соблюдение предварительных договоренностей является необходимым условием для формирования доверия и дальнейших шагов. В этом контексте ЕС высоко ценит конструктивный подход Украины и призывает Россию действовать так же", - отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что конфликт на востоке Украины и незаконная аннексия Крымского полуострова "остаются кровоточащей раной на европейском континенте с большим количеством человеческих жертв, которое растет каждую неделю".

"Насущная необходимость положить конец этому конфликту очевидна. В этом контексте мы подчеркиваем важность того, чтобы этот конфликт сохранялся в центре внимания международного сообщества, в частности ООН, как это было на прошлой неделе в Нью-Йорке. Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку международных дипломатических усилий в рамках Нормандского процесса и Трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении.

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ЕС, Россия, Боевики, Евросоюз, Донбасс.
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