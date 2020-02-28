Глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом: Мы находимся в критической точке

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что наступил момент, когда решается, удастся ли удержать распространение коронавируса под контролем.
Об этом информирует сайт ВОЗ.
"Мы находимся в критической точке. За последние два дня количество новых случаев заражения за пределами Китая превысило число новых случаев в этой стране. Коронавирус добрался до Бразилии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Пакистана и Румынии. Эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен этот вирус", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что COVID-19 может выйти из-под контроля, если страны, где зафиксированы вспышки, не будут ставить эффективных препятствий его распространению.
Гебрейесус добавил: ВОЗ по-прежнему считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.
Как сообщалось, по последним данным, в мире лабораторно подтверждены 82 164 случая заражения коронавирусом COVID-19. 2 801 больной умер, 32 897 человек выздоровели.
Тем временем министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом.
"Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем на 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", - подчеркнула Скалецкая.