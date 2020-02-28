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Пятница, 28.02.2020
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Глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом: Мы находимся в критической точке

Глава ВОЗ о борьбе с коронавирусом: Мы находимся в критической точке
00:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Глава ВОЗ: Эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен коронавирусвирус.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что наступил момент, когда решается, удастся ли удержать распространение коронавируса под контролем.

Об этом информирует сайт ВОЗ.

"Мы находимся в критической точке. За последние два дня количество новых случаев заражения за пределами Китая превысило число новых случаев в этой стране. Коронавирус добрался до Бразилии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Пакистана и Румынии. Эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен этот вирус", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что COVID-19 может выйти из-под контроля, если страны, где зафиксированы вспышки, не будут ставить эффективных препятствий его распространению.

Гебрейесус добавил: ВОЗ по-прежнему считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.

Как сообщалось, по последним данным, в мире лабораторно подтверждены 82 164 случая заражения коронавирусом COVID-19. 2 801 больной умер, 32 897 человек выздоровели.

Тем временем министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине не зафиксировано ни одного факта заражения коронавирусом.

"Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем на 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", - подчеркнула Скалецкая.

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Китай, ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус.
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