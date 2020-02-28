Скалецкая: Вопрос нехватки медицинских масок может быть решен

Новости Украины:Зоряна Скалецкая: Маски - лишь одно из средств защиты.

Проблему нехватки медицинских масок в аптеках правительство будет решать с их производителями, но это не снимает с каждого гражданина ответственности за свое здоровье - и здоровье окружающих.

Об этом в эфире программы “Право на власть” на “1+1” сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент Укринформа.

“Маски - лишь одно из средств защиты. Но мы проводим совещания, межведомственные в том числе, чтобы решить вопрос (нехватки масок в аптеках – ред.)... Этот вопрос может быть решен, я думаю, что мы с производителями, с правительством примем решение. Но снимет ли это проблему, когда врачи готовы оказать медицинскую помощь - а пациенты не обращаются? С ОРВИ, в ситуации с коронавирусом ключевым является своевременное обращение к врачу. Я надеюсь, граждане этот эпизод в нашей истории используют для изменения своей модели поведения”, - сказала глава Минздрава.

Она подчеркнула, что в обществе должно быть понимание того, что каждый сам несет ответственность за свое здоровье и должен не заниматься самолечением, а вовремя посещать врача. Во время эпидемии, добавила министр, не следует находиться в местах скопления людей, чтобы не распространять болезнь.

“Таким образом мы имеем возможность друг другу помочь. Это не только вопрос гриппа, эпидемии, это не только вопрос коронавируса - это вопрос уважения друг к другу в обществе”, - отметила Скалецкая.