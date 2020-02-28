Минздрав: Грипп для Украины сейчас опаснее, чем коронавирус

Новости Украины:Главный санитарный врач Виктор Ляшко: В Украине сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом.

За границей коронавирус подтвержден у пяти украинцев: четыре случая в Японии и один - в Италии. В то же время для Украины сейчас более опасно другое заболевание - грипп, прежде всего - из-за низкого процента прививок и самолечения.

Об этом в эфире программы "Право на владу" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в этом сезоне от гриппа в Украине умерли до полусотни человек.

"В стране сейчас сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Еженедельно болеет около 200-240 тысяч человек, которым оказывается медицинская помощь. Даже есть летальные случаи. Есть проблема - даже при наличии вакцины от гриппа мы не вакцинируемся. 1,5 -2% населения вакцинируется от гриппа. А грипп и коронавирус, как гриппоподобное заболевание, в первую очередь достаточно неприхотливое, достаточно жесткое к определенным группам риска у людей, у которых есть, например, медицинские проблемы, с хроническими заболеваниями, с заболеваниями иммунной системы, и позднее обращение к врачу во время гриппа или гриппоподобного заболевания может приводить к тому, что врачи не в состоянии будут предоставить качественную и эффективную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.

Он отметил, что пока внимание приковано к коронавирусу, в Украине только от свиного гриппа умерли 10 человек.

"Для Украины грипп сегодня на первом месте по опасности, поскольку грипп есть, грипп циркулирует и в этом эпидсезоне у нас умерли 43 человека от гриппа. Поэтому от гриппа мы должны защищаться такими же методами, как и от коронавирусной инфекции.В первую очередь, от гриппа есть эффективная защита профилактики, как вакцинация. И пандемический штамм гриппа, так называемого свиного, он входит в состав зоны вакцин и люди должны делать прививки, поскольку это эффективная защита от гриппа, циркулирующего на территории нашего государства", - отметил главный санврач.

Ранее в Минздраве заявили, что Украина не закупает тест-системы на коронавирус в России.